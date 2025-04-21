Алонсо беспокоится, что не сможет набрать очки в 2025 году.

После пяти этапов сезона ситуация для Фернандо Алонсо остаётся вызовной. В числе четырёх гонщиков он пока не смог заработать ни одного очка. После последней гонки в Джидде, которую испанский пилот завершил на одиннадцатой строчке, у него остаются серьёзные опасения: возможно, в этом сезоне ему так и не удастся пополнить счёт своей команды.

«Я дал от себя все на трассе, однако было заметно, что нам тяжело сохранять тот же темп, что и у конкурентов впереди. Наш болид просто недостаточно быстрый для этого уровня», -- отметил Алонсо.

Завершив гонку на одиннадцатой позиции, испанец признал: «Это, пожалуй, самое худшее место, на котором можно завершить гонку, но мы должны принять это как факт. В этом году будет крайне сложно бороться за очки».

Прокомментировав почти-столкновение с Габриэлем Бортолето в первом повороте, Алонсо отметил: «Мы были очень близки к аварии. Я решил занять внешнюю линию, но это было рискованно».

«Очевидно, что он меня не увидел, и мне пришлось принять экстренные меры, чтобы избежать столкновения в первом повороте. Я не уложился в поворот, поэтому я решил вернуть его позицию, чтобы избежать штрафа», -- поделился гонщик.