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Пилот Алонсо признался, что команда еще не нашла оптимальных настроек

На гонке в Сан-Паулу Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл финишировали на восемнадцатой и девятнадцатой позициях соответственно. Пилоты команды Aston Martin надеются, что их выступление в воскресных квалификациях и гонке будет более удачным.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.11.2024, 00:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

На гонке в Сан-Паулу Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл финишировали на восемнадцатой и девятнадцатой позициях соответственно. Пилоты команды Aston Martin надеются, что их выступление в воскресных квалификациях и гонке будет более удачным.

Фернандо Алонсо поделился мнением о своей позиции после спринта, отметив, что команда пока не смогла найти оптимальные настройки болида. Изменения, внесенные перед стартом спринта, не принесли ощутимого улучшения скорости. Гонщик подчеркнул, что конкуренция в середине группы очень высокая, поэтому для борьбы за очки в гонке необходимо успешно провести квалификацию.

Лэнс Стролл, финишировавший девятнадцатым, отметил, что команда предварительно знала о трудностях, связанных со стартом из пит-лейна. После спринта планируется корректировка настроек болида, чтобы улучшить результаты в предстоящих квалификационных заездах и гонке.

Источник

Фернандо Алонсо (91)Aston Martin (167)Лэнс Стролл (59)

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