Алонсо: На Гран При FIA следует сделать выводы

Фернандо Алонсо почувствовал сильную боль в спине из-за раскачки во время гонки на трассе Интерлагос. Гонщик настоял на завершении гонки, заявив, что некоторые моменты требуют внимания со стороны FIA.

«Во второй половине гонки автомобиль начал сильно раскачиваться, затем возникли проблемы с тормозной системой - это казалось, будто я постоянно использую ручной тормоз. Гонка оказалась очень сложной и не принесла нам очков. В других обстоятельствах я, вероятно, бы решил сойти с трассы, но мои механики проделали невероятную работу, подготовив машину к старту, и я почувствовал обязанность финишировать ради них», - отметил Алонсо.

Перед этапом испанский гонщик заболел, требуя множества медицинских проверок и тестов. Вместе с ним в Бразилию прибыли врачи и физиотерапевты. Несмотря на максимальные усилия, в кокпите машины ему было дискомфортно. Однако Алонсо отметил, что есть люди, которым сейчас гораздо хуже, и вспомнил трагедию в Валенсии, где погибли люди.

«Этот Гран При был нестандартным, и FIA должна извлечь из этого уроки. Перерыв между квалификацией и гонкой оказался слишком коротким, что привело к тому, что гонщики, вроде Алекса Элбона, не успели полностью восстановить свои машины. Следует установить минимальное время между окончанием квалификации и стартом гонки, чтобы каждый мог выйти на трассу, ведь болельщики приезжают, чтобы увидеть гонку с участием всех двадцати гонщиков», - подчеркнул Алонсо.