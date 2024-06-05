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Погода будет играть важную роль, - считает Алекс Элбон.

В прошлом году команда Williams показала хорошие результаты в Канаде, заработав ценные очки, и теперь стремится закрепить успех в новом сезоне.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.06.2024, 18:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В прошлом году команда Williams показала хорошие результаты в Канаде, заработав ценные очки, и теперь стремится закрепить успех в новом сезоне.

Пилот Алекс Элбон: «Приближаясь к этапу в Канаде, мы вспоминаем прошлогоднюю гонку, где нам удалось финишировать на седьмой позиции. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как наш болид FW46 проявит себя на этой трассе, где всегда царит ожесточенная борьба и обгонять становится возможным».

Гонщик Логан Сарджент: «Гоночная трасса в Монреале считается одной из самых интересных в календаре благодаря сочетанию высоких скоростей на прямых участках и сложных поворотов, которые создают отличные возможности для состязаний. Этот уик-энд известен переменчивыми погодными условиями, и надеюсь, что мы сможем использовать их в нашу пользу для достижения хороших результатов».

Источник

Williams (54)Александер Элбон (35)Логан Сарджент (24)

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