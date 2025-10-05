Главная Новости Williams Алекс Албон также стартует с пит-лейна
Новости

Алекс Албон также стартует с пит-лейна

Алекс Элбон стартует с пит-лейн Гран При Сингапура Формулы 1 после изменений подвески Williams и дисквалификации в квалификации.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.10.2025, 12:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Williams приняла решение изменить настройки подвески на болиде Алекса Элбона после завершения квалификации Гран При Сингапура.

В ходе подготовки к гонке механикам пришлось нарушить режим «закрытого парка», что в соответствии с регламентом привело к штрафным санкциям. В результате Алекс Элбон стартует с пит-лейн.

Напомним, в квалификационной сессии Элбон показал двенадцатый результат, однако впоследствии был дисквалифицирован из-за несоответствия автомобиля техническим требованиям. Несмотря на то что стюарды разрешили пилоту начать гонку с последнего ряда, решение о старте с пит-лейн осталось в силе.

Источник

Александер Элбон (139)Williams (271)FIA (258)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация