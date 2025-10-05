Алекс Албон также стартует с пит-лейна

Команда Williams приняла решение изменить настройки подвески на болиде Алекса Элбона после завершения квалификации Гран При Сингапура.

В ходе подготовки к гонке механикам пришлось нарушить режим «закрытого парка», что в соответствии с регламентом привело к штрафным санкциям. В результате Алекс Элбон стартует с пит-лейн.

Напомним, в квалификационной сессии Элбон показал двенадцатый результат, однако впоследствии был дисквалифицирован из-за несоответствия автомобиля техническим требованиям. Несмотря на то что стюарды разрешили пилоту начать гонку с последнего ряда, решение о старте с пит-лейн осталось в силе.