Алекс Элбон рассказал: "Сегодня просто не повезло"

Гран При Бахрейна принес горькое разочарование для гонщиков команды Williams. Представители команды, Алекс Элбон и Карлос Сайнс, рассказали о своих выступлениях на трассе.

Алекс Элбон финишировал на 12-й позиции. Гонщик отметил, что у него не было удачи в этот день, хотя мог заработать ценные очки. Элбон подчеркнул высокий темп гонки и свою довольство первыми кругами, но признал, что выезд автомобиля безопасности на трассу в неудачный момент лишил его нескольких позиций. Однако гонщик нашел позитив в полученном опыте и обещал использовать его на оставшихся этапах сезона.

Карлос Сайнс не смог завершить гонку из-за неудачного стечения обстоятельств. Пилот начал гонку хорошо, однако быстро израсходовал свои шины Soft в борьбе с соперниками. После пит-стопа Сайнс смог немного нарастить свои позиции благодаря удачным обгонос, однако инцидент с другим гонщиком лишил его шансов на хороший результат. Повреждение правого бокового понтона после столкновения привело к досрочному завершению выступления.

Тем не менее, Карлос Сайнс отметил, что у команды были положительные моменты в выступлении. Они показали хорошую скорость в течение уик-энда и имели шансы на заработок очков. Гонщик заверил, что они примут текущие результаты как есть и постараются вернуться на трассу в Джидде в еще более сильной форме.