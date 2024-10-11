Сожаления Акио Тоёды по поводу ухода Toyota из Ф1: «Мы потеряли много возможностей, и это был большой урок для нас»

Глава концерна Toyota Motor Corporation, Акио Тоёда, выразил надежду на ускорение пути молодых японских гонщиков к Формуле 1 благодаря сотрудничеству с командой Haas.

На презентации нового проекта Toyota Gazoo Racing он признал, что решение о закрытии заводской программы в Формуле 1 имело оборотную сторону, о которой сожалеет.

Согласно договорённостям, японские гонщики и технические специалисты смогут участвовать в тестах Haas F1 в перспективе.

Ритомо Миата, чемпион Super Formula, уже выступает в F2 при поддержке Toyota.

Акио Тоёда отметил, что гонщики стремятся попасть за руль самых быстрых гоночных машин в мире.

Решение о закрытии заводской программы в Ф1 было принято самим Тоёдой, и он считает, что гонщики не имели возможности высказаться по этому поводу.

Он выразил надежду на увеличение количества молодых японских гонщиков, начинающих свой путь с картинга и мечтающих о Формуле 1.

Совместно с руководителем Haas F1, Айо Комацу, Toyota намерена поощрять развитие талантливой молодежи в гоночном спорте.