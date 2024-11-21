"АиФ": Российские автомобили начнут экспортировать на Кубу.

По информации издания «АиФ», в ближайшее время на авторынке Кубы появится партия автомобилей отечественного производства «Москвич». Первоначально местное такси получит 50 машин.

Автопарк острова крайне нуждается в современных автомобилях, так как в основном на улицах Кубы можно встретить автомобили таких марок, как «Шевроле» и «Форд», выпущенные в 1950-х годах. До революции 1959 года остров пользовался популярностью у состоятельных американцев как курорт.

В результате прихода к власти Фиделя Кастро в 1959 году Америка и другие западные страны ввели санкции против Кубы, включая запрет на поставки автомобилей. С тех пор местные жители сами активно ремонтируют старые машины из-за отсутствия альтернатив. Часто под капотом старых американских моделей можно увидеть двигатели от тракторов или генераторов.

Треть автопарка на Кубе приходится на американские автомобили, остальная часть – это советские модели, такие как «Жигули», «Москвич», «Волга» и «ЗИЛ». На улицах острова также встречаются старенькие автомобили французского производства «Пежо» и миниатюрные хэтчбеки «Фиат-126» польской сборки.

Ранее стало известно, что компания «Москвич» планирует увеличить объем продаж до 35–40 тысяч автомобилей к 2025 году.