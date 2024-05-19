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90 минут до начала гонки: Комментарий Макса Ферстаппена

Макс Ферстаппен стартует с первой позиции на Гран При Имолы и надеется на успех в гонке. Голландец поделился информацией о своем отдыхе накануне соревнований, отметив, что хороший сон на этот раз длился семь часов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
19.05.2024, 14:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Макс Ферстаппен стартует с первой позиции на Гран При Имолы и надеется на успех в гонке. Голландец поделился информацией о своем отдыхе накануне соревнований, отметив, что хороший сон на этот раз длился семь часов. "Я предпочитаю спать больше, но во время уик-энда с этим временем сна мне хватает. Мы с командой лидируем в 24-часовой виртуальной гонке на Нюрбургринге, но победа пока не гарантирована. Я следил за событиями, стараясь быть в курсе", - отметил Ферстаппен.

Пилот Red Bull признал, что ему не хватало кругов в гоночном режиме из-за сложностей с настройкой баланса машины. "Будет сложно отразить наступление соперников, которые сильнее на длинных заездах. Но у нас быстрый болид, и я собираюсь удержаться в лидирующей позиции. Цель - победа. Ожидается интересная борьба между командами", - добавил гонщик.

Ферстаппен не стал делать прогнозов относительно старта гонки. "Я знаю, что McLaren будет сильным соперником, особенно в гонке. Постараюсь пройти первый круг без происшествий", - заключил Макс Ферстаппен.

Источник

Макс Ферстаппен (41)Red Bull Racing (84)

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