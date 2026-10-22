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На фоне «national pothole embarrassment» обновят дорожное покрытие на 7 000 милях дорог

Ремонт дорог в Англии ускорится: к концу 2026 финансового года обновят почти 7 000 миль покрытия, а на борьбу с ямами выделят ещё £220 млн.
РедакцияР
Редакция
22.10.2026, 15:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Состояние дорожной сети, безусловно, остается главной проблемой для большинства автомобилистов в этой стране. Министр транспорта Heidi Alexander также называет его «источником национального позора». Однако появляются признаки того, что ситуация начинает меняться: правительство опубликовало данные, согласно которым к концу 2026 финансового года в Англии будет отремонтировано почти 7,000 миль дорог. Это на 10 процентов больше, чем в 2025 году.

“Data also shows that councils are starting to properly invest in their roads, with £4.9 billion total being spent this year, £800 million more than before this Government came to power,” говорится в заявлении.

Кроме того, английским муниципалитетам дополнительно выделяют £220 million на борьбу с выбоинами. Эти средства будут предоставляться на основе достигнутых результатов: получить их смогут только органы власти, выполнившие определенные показатели эффективности. Муниципалитетам, которые достигнут поставленных целей, позднее обещают выделить дополнительное финансирование.

В этом году 94 процента муниципалитетов проводят профилактические работы, тогда как в предыдущем финансовом году их доля составляла 76 процентов. Это особенно важно, поскольку позволяет не ремонтировать одни и те же участки дорог снова и снова. Кроме того, такие меры должны снизить риск повреждения автомобилей, а также вероятность того, что велосипедист или мотоциклист пострадает в аварии, связанной с выбоиной.

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