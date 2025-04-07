70 минут до начала: Комментарий Лиама Лоусона

В первой гонке после возвращения в команду Raсing Bulls Лиам Лоусон стартует 13-м и надеется заработать очки…

Пилот команды, Лиам Лоусон, выразил надежду на успешное выступление на гонке. Он отметил, что в этом сезоне ему приходится преодолевать различные трудности, однако он рад возможности пилотировать машину Raсing Bulls. Лоусон подчеркнул, что его болид хорошо себя показывает на данной трассе, особенно на легендарной Сузуке. Также он выразил радость по поводу возвращения в Японию, где ранее участвовал в серии Super Formula.

Он заявил: «Постараюсь побороться за очки. Что получится в итоге, зависит от множества факторов, включая погодные условия. Похоже, что трасса медленно высыхает, но мы не можем заблаговременно предугадать, что нас ожидает. В любом случае, я готов использовать все свои навыки. Я находусь в предвкушении гонки!»