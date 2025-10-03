Дилер открыл предзаказ на новый 7-местный Sollers SP7 2025

Российский автомобильный рынок продолжает удивлять новыми событиями. В центре внимания оказался семиместный минивэн Sollers SP7 2025 года выпуска, о котором производитель пока официально не сообщает подробностей. Тем не менее, один из дилеров уже начал принимать предварительные заказы на этот автомобиль.

Неожиданное появление предложения о бронировании новинки отмечено на популярных онлайн-платформах для продажи автомобилей. Это вызвало волну обсуждений среди автомобилистов и экспертов, а также подогрело интерес к грядущему релизу минивэна.

Технические характеристики и особенности интерьера

Согласно имеющейся информации, Sollers SP7 будет оснащён двухлитровым турбированным двигателем мощностью 237 лошадиных сил. Тяга передается на передние колеса при помощи восьмиступенчатой автоматической трансмиссии. В салоне минивэна смогут комфортно разместиться семь пассажиров, что делает модель привлекательной для семей и крупных компаний.

Стоимость и отсутствие официальных данных

Главной темой для обсуждения стала цена на Sollers SP7. Дилер предлагает оформить предзаказ по стоимости 5,15 миллиона рублей. При этом компания Sollers пока не озвучила официальные розничные цены и не объявила дату начала продаж. Инициатива предварительных заказов исходит исключительно от дилера, который решил заранее заинтересовать покупателей и привлечь к модели дополнительное внимание.

Практика предварительных заказов: интерес рынка или маркетинговый ход

Подобные действия дилеров, когда приём заявок начинается до официального релиза машины, для российского рынка не являются редкостью. Такой подход позволяет оценить потенциальный спрос и сформировать круг заинтересованных клиентов. Кроме того, это способствует созданию ажиотажа вокруг ещё не вышедшей модели.

В то же время, подробные комплектации и сроки поставок остаются неизвестными. Покупателям, решившим оформить предзаказ, предстоит дождаться официальных заявлений от Sollers с полной информацией о новинке и условиях покупки. Тем не менее, сам факт начала приёма заказов может свидетельствовать о скором появлении Sollers SP7 на рынке, а дилеры стремятся первыми предложить автомобиль своим клиентам.

Возможность занять место в очереди на новый минивэн уже доступна, что придаёт ситуации дополнительную интригу.

Ранее сообщалось о запуске производства пикапа Sollers ST9.

Источник. Фото — Sollers.