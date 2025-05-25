За час до гонки: комментарий Эстебана Окона

Пилот команды «Альпин» Эстебан Окон выходит на старт Гран При Монако из восьмого ряда и надеется на успешный заезд, нацеленный на заработок очков.«В данном уик-энде я начинаю довольно далеко от позиций, которые позволяют мечтать о подиуме, как это было несколько годов назад, однако этап в Монако всегда особенный для меня. Гран При Франции больше не входит в календарь, но здесь на трибунах соберется множество французских болельщиков», - поделился гонщик.

«Квалификационный этап прошел увлекательно, однако мы узнаем, что удастся достичь в ходе гонки. Проведение двух плановых остановок на пит-лейне открывает дополнительные шансы, что весьма обнадеживает для тех, кто начинает за спиной. Если же тебе выпала возможность стартовать с позиции, приносящей очки, то ты надеешься на спокойный заезд. Тем не менее, если предстанут новые перспективы, мы обязательно воспользуемся ими», - отметил пилот.