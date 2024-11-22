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Мощный кроссовер EV9 GT 2026 года с 501 л.с. и разгоном за 4,3 секунды был анонсирован Kia на выставке в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе на автосалоне была представлена новая «заряженная» модель Kia EV9. Этот роскошный трехрядный кроссовер стал еще более мощным и практичным, привлекая внимание публики.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
22.11.2024, 11:21·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Модель Kia EV9 GT 2026 года оснащена двумя электромоторами, общая мощность которых составляет внушительные 501 лошадиную силу. Передний мотор развивает 214 л.с., в то время как задний имеет 362 л.с. В сравнении, базовая версия Kia EV9 с полным приводом обладает двигателями мощностью 189 л.с. каждый. Разгон до 60 миль в час (97 км/ч) занимает всего 4,3 секунды, что на 0,7 секунды быстрее, чем у Kia EV9 GT-Line AWD.

Фото: Автоновости Дня

Помимо увеличения мощности, новая модель Kia EV9 GT 2026 получила улучшенные тормоза, адаптивную подвеску, а также 21-дюймовые диски с шинами Continental. Особенности внешнего дизайна включают эксклюзивные элементы отделки и яркие акценты цвета лайма в салоне. Также в автомобиле установлены модернизированные спортивные сиденья с отделкой из алькантары.

Фото: Автоновости Дня

Новый Kia EV9 GT поступит в продажу во второй половине следующего года. Подробности о ценах будут объявлены позже, ближе к началу продаж.

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