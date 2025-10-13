В Остине Mercedes отмечает 500-й выход автомобиля безопасности

Гран При США, который пройдёт в ближайшие выходные, станет знаковым событием для Формулы 1 — в истории чемпионата это будет уже 500-й этап, где роль автомобиля безопасности выполняет Mercedes. В Остине на трассе COTA за безопасность гонщиков будет отвечать Mercedes-AMG GT Black Series. Данная модель используется в Формуле 1 с 2022 года наряду с Aston Martin Vantage и Aston Martin Vantage S.

Перед стартом американского этапа руководитель коллектива Mercedes Тото Вольфф подвёл итоги прошедшего уик-энда в Сингапуре и поделился ожиданиями от команды на предстоящей гонке в Остине.

Тото Вольфф: «Мы добились высокого результата в Сингапуре благодаря победе Джорджа Расселла и пятому месту Кими Антонелли. Результат получился неожиданным, но наш уровень выступлений в субботу и воскресенье показал, что это не случайность.»

Вольфф отметил, что нынешний сезон отличается непредсказуемостью, и заранее невозможно сказать, какая команда окажется лидером в том или ином уик-энде. Он напомнил, что Mercedes хорошо выступила в Азербайджане и выразил интерес к тому, сможет ли команда сохранить этот темп в предстоящих гонках, которые пройдут в Северной и Южной Америке. Также Вольфф подчеркнул, что трассы в этой части сезона имеют совершенно другую конфигурацию и уровень сложности по сравнению с городскими этапами в Баку и Сингапуре, что добавляет элемент неожиданности.

Глава команды рассказал, что автодром в Остине стал культовым для Формулы 1 благодаря страстной поддержке зрителей и особенностям самого города. Трасса COTA отличается значительным перепадом высот, сложным первым поворотом, а также сочетанием быстрых и медленных участков, что ставит перед командами серьёзные задачи.

Тото Вольфф добавил, что формат уик-энда с проведением спринта в этом сезоне делает задачу ещё сложнее, но одновременно открывает новые возможности, если Mercedes удастся быстро привести W16 к оптимальным настройкам.

Также в команде подчеркнули, что для Mercedes-AMG этот уик-энд особенный: на счету марки уже 500 гонок в Формуле 1 в статусе официального автомобиля безопасности. По словам Вольффа, эта дата говорит о неизменной приверженности бренда вершинам автоспорта, а также о надёжности, инновациях и красоте техники Mercedes.