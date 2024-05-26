Главная Новости McLaren 50 минут до гонки: Комментарий Ландо Норриса
Новости

50 минут до гонки: Комментарий Ландо Норриса

Молодой пилот команды McLaren Ландо Норрис выйдет на старт Гран При Монако с четвёртой позиции и надеется на успешную борьбу за место на подиуме.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2024, 15:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Молодой пилот команды McLaren Ландо Норрис выйдет на старт Гран При Монако с четвёртой позиции и надеется на успешную борьбу за место на подиуме.

В преддверии гонки Ландо Норрис заявил: «Предвижу, что между нами и Ferrari разгорится острая борьба, которую могут осложнить Макс Ферстаппен и гонщики команды Mercedes. Это будет непросто, но я намерен опередить своего напарника по команде Карлоса Сайнса и попасть на подиум».

Пилот также отметил, что на улицах Монако крайне сложно совершить успешный обгон, однако он надеется на удачное начало и грамотную тактику: «Важно хорошо стартовать и принять правильные решения, я с нетерпением жду возможности показать, на что мы способны».

Вслед за этим Ландо подчеркнул, что Монако - это особенное место на карте календаря Формулы 1, предвкушая гонку, которая, как всегда, обещает быть захватывающей и трудной: «Здесь удобно находиться и жить, я могу провести ночь дома и просто прогуляться до трассы. Я с нетерпением жду этого уик-энда».

Источник

Ландо Норрис (24)McLaren (70)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация