50 минут до гонки: Комментарий Ландо Норриса

Молодой пилот команды McLaren Ландо Норрис выйдет на старт Гран При Монако с четвёртой позиции и надеется на успешную борьбу за место на подиуме.

В преддверии гонки Ландо Норрис заявил: «Предвижу, что между нами и Ferrari разгорится острая борьба, которую могут осложнить Макс Ферстаппен и гонщики команды Mercedes. Это будет непросто, но я намерен опередить своего напарника по команде Карлоса Сайнса и попасть на подиум».

Пилот также отметил, что на улицах Монако крайне сложно совершить успешный обгон, однако он надеется на удачное начало и грамотную тактику: «Важно хорошо стартовать и принять правильные решения, я с нетерпением жду возможности показать, на что мы способны».

Вслед за этим Ландо подчеркнул, что Монако - это особенное место на карте календаря Формулы 1, предвкушая гонку, которая, как всегда, обещает быть захватывающей и трудной: «Здесь удобно находиться и жить, я могу провести ночь дома и просто прогуляться до трассы. Я с нетерпением жду этого уик-энда».