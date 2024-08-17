2026 Mercedes-Maybach SL: Вот оно

Mercedes-Maybach представил новый автомобиль в своей линейке под названием SL 680 Monogram Series. Основанный на AMG SL родстере, он использует турбированный V-образный восьмеркар AMG SL, но с другой настройкой подвески и выпускной системы.

Внутри и снаружи есть целый ряд характерных черт дизайна Maybach, включая узор с логотипом Maybach на капоте и верху мягкого верха.

В городе появился новый Mercedes-Maybach, и это не какая-то ультра-длинная лимузин или гигантский внедорожник. 2026 SL 680 Monogram Series добавляет немного экстравагантности в дорожный родстер Mercedes, с улучшениями механики, ориентированными на комфорт, и щепоткой роскошных дизайнерских изменений.

Самые крупные изменения произошли снаружи. Доступный в двух различных "концепциях дизайна", покупатели могут выбрать между красной атмосферой или белой атмосферой для цветовой гаммы Maybach SL. Независимо от выбора, спереди вы получите Maybach-специфическую подсвечиваемую решетку и вертикальную звезду Mercedes на капоте. В фарах есть акценты из розового золота, хромированная рамка лобового стекла и на выбор пять отверстий Monoblock или многоспицевые 21-дюймовые колеса.

Изменения не ограничиваются этим. Черный мягкий верх был украшен узором из логотипов Maybach в тонком антраците. Покупатели могут дополнительно добавить этот узор на капот автомобиля, где перед тем как дизайн нанесен на металл, панель шлифуется вручную. Другие изменения включают специфические фонари заднего хода Maybach, новый задний бампер с хромированной отделкой и новый диффузор с выходами выхлопной системы Maybach.

Салон также выполнен великолепно, с Кристально-белой кожей Nappa, покрывающей дверные панели, центральную консоль и, конечно же, сиденья. Пространство за сиденьями, где обычно находится задняя скамейка, также покрыто кожей Nappa; нет информации о том, можно ли заказать задние сиденья в Maybach SL. Другие изменения в интерьере включают специальное рулевое колесо, педали из нержавеющей стали и пороги дверей из нержавеющей стали.

Механически Maybach SL не сильно отличается от AMG SL63. 4,0-литровый турбированный V-образный восьмеркар под капотом выдает те же 577 лошадиных сил и 590 фунт-футов крутящего момента, передавая мощность на все четыре колеса. Рулевое управление задней оси является стандартным, как и девятиступенчатая автоматическая коробка передач, широко используемая компанией.

Все изменения сделаны во имя комфорта. Больше звукоизоляции, более тихая выпускная система, перенастроенная, более мягкая подвеска и более мягкие подушки двигателя. Mercedes заявляет время разгона до 60 миль в час 4,0 секунды и электронно ограниченную максимальную скорость 160 миль в час, соответственно на 0,5 секунды и 36 миль в час медленнее, чем у AMG SL63.

Нет информации о цене на Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series, но поставки должны начаться во второй половине 2025 года.

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