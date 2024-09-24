Цены на Toyota GR Corolla в 2025 году значительно выросли

Цены на комплектации Core и Premium оказались выше, чем в прошлом году. Появилась новая, более дорогая версия Premium Plus, которая стала вершиной модельного ряда. Однако Circuit Edition больше не предлагается.

В ожидании появления информации о версии GRMN, цены на GR Corolla 2025 модельного года уже известны. Так, базовая версия Core с шестиступенчатой механической коробкой теперь стартует с отметки $39 995. Это значительное увеличение на $2 360 по сравнению с прошлым годом. Стоимость уже включает обязательные расходы на обработку в размере $1 135.

Если вы предпочитаете хэтчбек с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией, придется заплатить на $2 000 больше, чем за механику. Таким образом, самая доступная версия с автоматом будет стоить $41 995.

Повышение цены продолжается и для более оснащенной комплектации Premium, где за модель с механикой придется отдать $42 575, что на $1 120 больше, чем в прошлом году. Toyota также предлагает эту версию и с автоматом за дополнительные $2 000, что делает цену $44 575.

Новинка 2025 года - Premium Plus, оснащенная карбоновой крышей, матовыми черными дисками, вентилируемым капотом, дополнительным радиатором, головным дисплеем и сиденьями GR с красной строчкой из замши Naub. Флагманская комплектация обойдется в $46 650 с механической коробкой и $48 650 с автоматом.

Увеличение цены частично обусловлено увеличением крутящего момента с 273 до 295 фунт-футов, чтобы соответствовать специальной серии Morizo. Toyota отмечает, что подвеска настроена для "эпической устойчивости в поворотах", а автоматическая модель получила специальную систему запуска. Внимательные читатели заметят немного измененный передний бампер, улучшающий охлаждение и аэродинамику.

Более того, передний и задний Torsen ограниченные дифференциалы теперь стандартны для всего модельного ряда. В случае выбора механики, сцепление обновлено для лучшей работы, особенно при быстрых стартах.

Toyota планирует поставить GR Corolla 2025 года в дилерские салоны уже осенью. Если версия GRMN все же появится, это произойдет не раньше 2026 года. Обычно GRMN выпускаются ограниченными сериями, а не становятся постоянными членами линейки.

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