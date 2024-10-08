Rolls-Royce Ghost Series II 2025: Вот она

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Роскошный седан Rolls-Royce Ghost получил незначительное обновление к 2025 году. Новая версия, Ghost Series II, получила обновленный передний фасад, фары и новые элементы интерьера. В то же время двенадцатицилиндровый двигатель остался без изменений, к счастью.

Изменения на Rolls-Royce Ghost Series II 2025, скорее всего, не заметны с первого взгляда. Силуэт седана остался таким же впечатляющим, как при его дебюте в 2020 году, но дизайнеры Rolls-Royce внесли некоторые обновления в фары и передний фасад, чтобы придать Ghost небольшое обновление. Интерьер по-прежнему олицетворяет роскошь, но теперь он обогащен обновленным программным обеспечением и еще большим количеством вариантов персонализации.

Спереди появился новый фасад с угловатыми углами, которые упростились, чтобы освободить место для немного большей решетки. Новые фары стали чуть тоньше и получили другие LED-элементы. Сзади новые задние фонари вдохновлены Spectre и имеют две различные вертикальные пластины. Доступны 22-дюймовые колесные диски с новыми дизайнами из девяти спиц, и у вас точно не будет проблем с выбором цвета. Помимо более 44 000 различных оттенков, доступных через Bespoke сервис компании, к палитре добавился новый оттенок под названием Mustique Blue.

Если вы знакомы с интерьером Ghost, то все выглядит практически так же. Панель из стекла от стойки до стойки интегрирует центральный мультимедийный экран и цифровые приборы для водителя, но теперь приборы могут быть настроены по цвету по желанию покупателя. Однако мы не говорим о целом ряде цветов, которые можно выбирать по желанию. Подобно выбору внешнего цвета, покупатели Ghost выберут конкретный цвет для приборов, и команда разработчиков напишет его в код, чтобы быть уверенными, что никто другой его не получит.

Что касается технологий, Ghost Series II использует программный пакет Spirit в качестве цифрового интерфейса. Система также включает в себя Whispers, приложение Rolls-Royce, которое позволяет осуществлять удаленное управление через подключенный смартфон. С его помощью владельцы могут делать такие базовые вещи, как открывать или закрывать двери, отправлять навигационные данные или отслеживать местоположение автомобиля, чтобы убедиться, что водитель не совершает прогулку без вас. Пассажиры на заднем сиденье теперь могут передавать потоковое видео с двух устройств на каждый задний экран, а 18-дюймовый стереофонический звук теперь имеет усилитель мощностью 1 400 ватт.

Желающие новых форм роскоши могут насладиться новым деревянным материалом под названием Grey Stained Ash. Также новинкой на 2025 год является что-то под названием Duality Twill – особая ткань из бамбука. Как сообщает компания, на ее разработку ушел год, и если вы выберете этот вариант, это добавит 20 часов к процессу сборки. Это потому, что в него входит не менее 11 миль ниток, что приводит к 2,2 миллионам стежков. В конце концов, это же Rolls-Royce.

Под обшивкой все осталось таким же на 2025 год, вплоть до подвески Planar. Двухтурбированный 6,75-литровый V12 по-прежнему развивает 563 лошадиных сил, передавая крутящий момент на задние колеса через восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Rolls-Royce Black Badge Ghost Series II

Желающие больше мощности могут выбрать Black Badge Ghost Series II, который получил те же обновления как снаружи, так и внутри. Black Badge активно использует темный хром и углеродное волокно, чтобы придать немного больше характера среди роскоши. Он получил новые варианты 22-дюймовых колесных дисков с семью спицами, и напомним, что его двенадцатицилиндровый двигатель развивает 591 л.с. Трансмиссия также стала немного быстрее.

"Ghost Series II отражает фундаментальные принципы Rolls-Royce – спокойствие, беззаботность и элегантность – сосредоточенные в выразительной, монолитной форме," – сказала Юлиана Блази, главный дизайнер Rolls-Royce. "Наши клиенты просили дизайн, который стал бы платформой для их индивидуальных цветовых и материальных выборов, будь то сдержанные или выразительные. В соответствии с их требованиями Ghost Series II характеризуется значимыми усовершенствованиями, которые дополняют престиж автомобиля как мощной платформы для творчества.

Rolls-Royce не указывает стартовую цену на Ghost Series II, но если вам приходится спрашивать, вы знаете, что вы не можете себе этого позволить.