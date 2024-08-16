Обновленный Ford Mustang 2024 получает бесплатные приборы SVT Cobra и дорогостоящий новый цвет.

Форд дарит владельцам Mustang 2024 года новый цифровой панельный кластер, стилизованный под показатели приборов SVT Cobra 1999-2001 годов.

Показатели будут отправлены на автомобили с помощью обновлений по воздуху 17 августа.

Ограниченная поставка цвета под названием Brittany Blue доступна для Mustang с пакетом 60-летия.

Когда Форд объявил о 60-летии Mustang ранее в этом году, было предложено три варианта цвета. Теперь в ассортименте появился четвертый оттенок, и все владельцы Mustang 2024 года получат более ретро-приборы.

Давайте начнем с цифровых приборов, потому что они довольно крутые. Форд стилизовал новый набор под приборы SVT Cobra 1999-2001 годов, с белым циферблатом с жирными черными цифрами, которые переключаются на черно-белый в ночное время. Дизайн специфичен именно для этих лет - у Cobra 1996-1998 годов использовался более тонкий шрифт для цифр, а у Cobra 2003-2004 годов на тахометре была красная надпись SVT. Это второе ретро-обновление приборов, предложенное Фордом в этом году, после дань уважения Mustang 1967 года, которая была анонсирована в апреле. Как и в случае с той, пакет SVT Cobra - это бесплатное обновление по воздуху для всех владельцев Mustang 2024 года.

Не для всех доступен новый вариант краски под названием Brittany Blue. Это отсылка к Brittany Blue, предлагаемой в 1967 году, и она эксклюзивна для модели 60-летия. Форд говорит, что цвет будет составлять "небольшую партию" из 1 965 запланированных для производства юбилейных Mustangs. И вам придется приложить усилия, чтобы его получить. Подобно процессу подачи заявки на Mustang GTD, заинтересованным покупателям придется подать заявку, чтобы получить своего Mustang в Brittany Blue.

И речь идет о серьезных средствах. Форд говорит, что этот автомобиль будет стоить $65 245 - примерно на $1 000 больше, чем стартовая цена Dark Horse Premium. Более того, Brittany Blue будет предлагаться только на купе с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач и пакетом опций 401A.

"Mustang процветает уже 60 лет, рискуя и предлагая клиентам что-то немного отличающееся, немного более особенное, чем вы могли бы получить где-либо еще", - сказал Джо Беллино, менеджер бренда Mustang. "Предложив такой цвет, мы даем клиентам возможность выделиться даже среди исключительных владельцев Mustang 60-летия".

Если вас манит расстаться с 65 тысячами долларов, Форд примет заявки на Mustang Brittany Blue на своем веб-сайте с 16 по 19 августа.

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