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20 минут до гонки: Высказывание Льюиса Хэмилтона

Пилот команды "Мерседес" - Льюис Хэмилтон стартовал в Гран При США на трассе в Лас-Вегасе с десятой позиции. Спортсмен надеется на успешное выступление в гонке и готов дать бой соперникам.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.11.2024, 08:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды "Мерседес" - Льюис Хэмилтон стартовал в Гран При США на трассе в Лас-Вегасе с десятой позиции. Спортсмен надеется на успешное выступление в гонке и готов дать бой соперникам.

Льюис Хэмилтон поделился своими ощущениями от участия в гонке в Лас-Вегасе: «Настрой у меня хороший, и когда я просто выхожу на трассу, мне даже хочется себя ущипнуть: мы здесь, в Вегасе! И только мы, только 20 гонщиков Формулы 1 получили возможность выступать на этой трассе – это же фантастика!».

Пилот отметил, что городские пейзажи Лас-Вегаса, знакомые из фильмов, создают удивительное и немного сюрреалистическое ощущение: «Когда я просто смотрю по сторонам, и всюду открываются городские пейзажи, которые мы знаем по фильмам, то у меня появляется какое-то сюрреалистическое ощущение. Ведь когда мы несёмся по трассе, мы ничего этого не видим, потому мне было интересно получше осмотреться».

Отмечая сложные погодные условия, связанные с сильным ветром, Льюис Хэмилтон заявил, что несмотря на это, он намерен проявить максимум мастерства и попытается показать на что способен в гонке.

Источник

Льюис Хэмилтон (110)Mercedes (247)

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