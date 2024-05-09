Прямая трансляция интервью с Андреем Лосем в Telegram-канале в 19:00 по московскому времени

Важное событие для нашего Telegram-канала - число подписчиков перевалило за отметку в 5 тысяч человек! И это отличный повод устроить прямой эфир!

Приглашаем вас присоединиться 9 мая в 19:00 по московскому времени к заместителю главного редактора F1News.ru - Андрею Лосю.

В ходе трансляции мы обсудим ключевые моменты начала сезона, проанализируем ситуацию на рынке гонщиков. Во время прямого эфира будет работать чат для ваших комментариев и вопросов. Не пропустите стрим в 19:00 по мск, подписывайтесь на канал и присоединяйтесь - мы ждем именно вас!