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У меня есть цитата Льюиса Хэмилтона, которая могла бы подойти в качестве заголовка: "На старте всегда самое интересное".

Сегодня в Монако Льюис Хэмилтон стартует седьмым номером и готовится к захватывающей гонке на уникальной трассе.Пилот команды Mercedes поделился своими мыслями перед стартом: «Каждый гонщик Формулы 1 знает, что Монако – особенное место.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.05.2024, 14:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Сегодня в Монако Льюис Хэмилтон стартует седьмым номером и готовится к захватывающей гонке на уникальной трассе.

Пилот команды Mercedes поделился своими мыслями перед стартом: «Каждый гонщик Формулы 1 знает, что Монако – особенное место. Когда я приезжаю сюда, мне кажется, будто я в сказке. В детстве я мечтал оказаться здесь, а сейчас участвую в гонках на этих улицах».

Хэмилтон выразил надежду на интересную гонку для болельщиков: «На трибунах Монако всегда особая атмосфера. Мы готовы продемонстрировать хороший гоночный темп, поэтому сегодняшняя гонка обещает быть захватывающей. Стартовая позиция играет ключевую роль на этой трассе, поэтому я знаю, что нас ожидает трудная гонка, но я сделаю все возможное».

Источник

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