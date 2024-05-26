У меня есть цитата Льюиса Хэмилтона, которая могла бы подойти в качестве заголовка: "На старте всегда самое интересное".

Сегодня в Монако Льюис Хэмилтон стартует седьмым номером и готовится к захватывающей гонке на уникальной трассе.

Пилот команды Mercedes поделился своими мыслями перед стартом: «Каждый гонщик Формулы 1 знает, что Монако – особенное место. Когда я приезжаю сюда, мне кажется, будто я в сказке. В детстве я мечтал оказаться здесь, а сейчас участвую в гонках на этих улицах».

Хэмилтон выразил надежду на интересную гонку для болельщиков: «На трибунах Монако всегда особая атмосфера. Мы готовы продемонстрировать хороший гоночный темп, поэтому сегодняшняя гонка обещает быть захватывающей. Стартовая позиция играет ключевую роль на этой трассе, поэтому я знаю, что нас ожидает трудная гонка, но я сделаю все возможное».