100 минут до начала: Комментарий Джорджа Расселла

В Канаде пилот команды Mercedes Джордж Расселл во второй раз в своей карьере выиграл квалификацию и будет стартовать с первой позиции на Гран При. Этот успех является не только заслугой гонщика, но и результатом коллективных усилий команды.

«Мы долго шли к этим высотам, все мы вложили огромное количество усилий, и я горжусь каждым членом нашей команды за это достижение. Квалификация была насыщенной адреналином, и теперь настало время проверить наш потенциал в гонке», - поделился радостью Расселл.

Гонщика ждет вызов на великолепной трассе в Монреале, где всегда интересно гонять. Однако основной проблемой становится погода, которая может внезапно меняться. «На данный момент погодные условия довольно стабильные, но короткий ливень уже прошел, и трасса еще не высохла полностью. Но я чувствую себя комфортно за рулем, и мой настрой на гонку по-настоящему уверенный», - добавил пилот.