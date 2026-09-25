Гонщикам Audi помешали жёлтые флаги в квалификации

Квалификация в Баку завершилась для Audi неудачно: Габриэль Бортолето и Нико Хюлкенберг прекратили борьбу уже в первой части сессии. Гонщики команды связали результат с жёлтыми флагами и недостатком скорости.

Габриэль Бортолето (17-й): «Конечно, сегодня мы рассчитывали на другой результат в квалификации. Первые две попытки получились довольно неплохими, но в последней машине просто не хватило сцепления с трассой.

Кроме того, в конце моей последней попытки появились жёлтые флаги, из-за которых пришлось сбросить скорость. Вероятно, я мог немного прибавить, но, думаю, сегодня нам всё равно было бы сложно пройти дальше.

В целом, уик-энд складывается для нас непросто. На одних кругах кажется, что сцепление есть, а на других с ним серьёзные проблемы. На протяжении сессий нам не хватало скорости, поэтому теперь нужно всё проанализировать и понять, что пошло не так, и попробовать побороться завтра».

Нико Хюлкенберг (18-й): «Сегодняшний результат, конечно, разочаровывает, поскольку мне кажется, что по скорости мы были лучше, чем можно подумать, смотря на итоговый протокол.

В первой попытке мне не удалось получить слипстрим, а в Баку это очень важно. На последнем круге мне помешали жёлтые флаги в 15-м повороте, и на длинной прямой я снова остался без слипстрима. Нам также не хватало скорости на прямых, что является серьёзной проблемой на этой трассе.

Нам ещё предстоит разобраться с новинками и найти оптимальные настройки. Старт с последних рядов никогда не бывает простым, но это Баку, и здесь может появиться возможность показать хороший результат, поэтому нужно сохранять концентрацию и быть готовыми воспользоваться шансом».