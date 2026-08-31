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Жан Алези женился накануне Гран-при Италии

Жан Алези женился на Ане в Нерано близ Неаполя: на закрытой церемонии побывали около ста гостей, включая известных представителей Формулы 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.08.2026, 19:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

За неделю до Гран При Италии Жан Алези официально оформил отношения со своей подругой Аней. Церемония состоялась в живописном местечке Нерано, расположенном недалеко от Неаполя, и прошла в закрытом формате.

Праздничный вечер организовали в роскошном ресторане Lo Scoglio. На него пригласили около сотни гостей, включая известных представителей мира Формулы 1 — Алена Проста, Лука ди Монтедземоло и Стефано Доменикали. Вероятно, уже в предстоящий уик-энд некоторых гостей свадьбы можно будет увидеть в паддоке автодрома в Монце.

Для 62-летнего Алези, выступавшего за Ferrari, Benetton, Jordan, Sauber, Prost и Tyrell, этот брак стал третьим. В двух предыдущих браках у него родились четверо детей. Один из них, Джулиано, пошёл по стопам отца и стал гонщиком. В этом году он участвует в японских сериях Super GT и Super Formula, а также выступил в «24 часах Ле-Мана» в категории LMGT3.

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