Жан Алези женился накануне Гран-при Италии

За неделю до Гран При Италии Жан Алези официально оформил отношения со своей подругой Аней. Церемония состоялась в живописном местечке Нерано, расположенном недалеко от Неаполя, и прошла в закрытом формате.

Праздничный вечер организовали в роскошном ресторане Lo Scoglio. На него пригласили около сотни гостей, включая известных представителей мира Формулы 1 — Алена Проста, Лука ди Монтедземоло и Стефано Доменикали. Вероятно, уже в предстоящий уик-энд некоторых гостей свадьбы можно будет увидеть в паддоке автодрома в Монце.

Для 62-летнего Алези, выступавшего за Ferrari, Benetton, Jordan, Sauber, Prost и Tyrell, этот брак стал третьим. В двух предыдущих браках у него родились четверо детей. Один из них, Джулиано, пошёл по стопам отца и стал гонщиком. В этом году он участвует в японских сериях Super GT и Super Formula, а также выступил в «24 часах Ле-Мана» в категории LMGT3.