Цели Великобритании по продажам электромобилей подверглись критике: утверждается, что они «effectively subsiding» китайские подключаемые гибриды (PHEV). В открытом письме правительству, опубликованном Комитетом по изменению климата, говорится, что лазейка в системе ZEV Mandate предоставляет новым брендам, многие из которых происходят из Китая, более мягкие требования по выбросам CO2. В сочетании с устаревшим представлением об экологичности PHEV это создает неравные условия конкуренции.

По слухам, премьер-министр Andy Burnham может рассматривать возможность сокращения заявленных правительством планов по развитию электромобилей. Согласно действующим целям, к 2030 году полностью электрическими должны быть 80 процентов всех новых автомобилей, продаваемых в стране. В обращении к министру транспорта Heidi Alexander председатель Комитета по изменению климата Nigel Topping заявил, что любое ослабление правил ZEV Mandate будет «miss an opportunity to reduce the cost of living for people, undermine Britain’s competitiveness, and leave us more exposed to volatile fossil fuel prices».

При этом Комитет по изменению климата выступает за сохранение амбициозных целей ZEV Mandate в отношении электромобилей. Одновременно он обращает внимание на то, что действующие правила не только искажают реальное воздействие подключаемых гибридов на окружающую среду, но и предоставляют преимущества производителям, вышедшим на британский рынок начиная с 2024.