Пересмотр британского мандата ZEV подтвердил вероятность смягчения целевых показателей продаж электромобилей.

После нескольких месяцев усиливающегося давления со стороны автомобильной отрасли правительство начало консультации по спорному ZEV Mandate. Вероятно, это приведёт к смягчению ограничений для производителей, которые в последние годы должны были обеспечивать определённую долю продаж за счёт EVs, в противном случае им грозили крупные штрафы.

Объявляя о пересмотре правил, министр транспорта Heidi Alexander заявила: “It’s right we keep targets under review to ensure they’re practical and back British industry. The end goal hasn’t changed – but we need to take business with us on the journey and that’s exactly what we’re doing today by making sure industry has the chance to shape how we get there.”

Department for Transport уточняет, что поэтапный отказ от автомобилей с исключительно бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году остаётся в силе. Запрет на гибриды с 2035 года также сохраняется. В отличие от EU, UK не отказалась от полного запрета на автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

При этом правительство отмечает, что “in the context of challenging and complex global economic conditions, including supply chain disruption and tariff and trade uncertainty, the UK is reviewing targets to ensure they remain pro-business and grounded in the real world”.

До сих пор многие автопроизводители испытывали сложности с выполнением требований ZEV. Чтобы достичь установленных показателей, им приходилось занимать «кредиты» у будущих периодов или покупать их у других производителей, перевыполнявших нормативы. Большинство брендов также предлагали значительные скидки на EVs, поскольку такие расходы обходились дешевле, чем штраф в размере £12,000 за каждую модель, превысившую установленный порог.