Williams выступила с заявлением в связи с уходом из жизни Алана Джонса

Сегодня в Австралии стало известно о смерти чемпиона мира Формулы 1 Алана Джонса. Австралийский гонщик завоевал титул в 1980 году, принёсший Williams первый чемпионский успех. Британская команда опубликовала заявление в связи с уходом своего бывшего пилота.

«Мы скорбим об уходе Алана Джонса, – говорится в заявлении Williams. – Алан был настоящей легендой Williams. Его связывала крепкая дружба с Фрэнком Уильямсом и Патриком Хедом. В 1980 году он принёс команде первый титул чемпиона мира среди пилотов.

Он стал примером для всех последующих чемпионов Williams: быстрый и бескомпромиссный гонщик с бойцовским характером, искренне любивший автоспорт и посвятивший ему всю свою жизнь.

Нам будет очень не хватать Алана. Выражаем соболезнования его родным и близким».

Пресс-служба Формулы 1 также выразила соболезнования: «Мы скорбим об уходе чемпиона мира Алана Джонса.

По прозвищу «Джонси», он впервые вышел на старт Гран При Испании 1975 года в составе команды Hesketh. Спустя пять лет, в 1980-м, Алан вместе с Фрэнком Уильямсом привёл команду Williams к первому чемпионскому титулу.

Бескомпромиссный гонщик, всегда нацеленный на победу. Покойся с миром».