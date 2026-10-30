Audi выступила с заявлением об уходе Беата Цендера

В прошлом году ветеран Формулы 1 Беат Цендер сообщил, что оставит должность спортивного директора Sauber. Сегодня стало известно, что в конце года он также уйдёт из команды Audi.

«Команда Audi выражает искреннюю благодарность Беату Цендеру, который покинет команду в конце декабря в связи с реструктуризацией штата к сезону 2027 года. Многие годы Беат был наставником для сотен членов команды и гонщиков, прошедших через Хинвил.

Беат присоединился к Sauber Motorsport в 1988 году, он участвовал в программе спорткаров, с ним команда выиграла «24 часа Ле-Мана» и чемпионат мира по гонкам спорткаров в 1989 и 1990 годах, а в 1993-м вместе с командой он перешёл в Формулу 1.

С 1994 года Беат занимал должность менеджера команды, в 2018-м вошёл в состав руководства, а в последнее время возглавлял исторический отдел команды.

За время своей работы он пережил как взлеты, так и падения, характерные для нашего сложного спорта, но при этом никогда не терял профессионализма, неуемного духа соперничества и стремления к победе.

На его счету 36 гонок в рамках чемпионата мира по гонкам спорткаров и 601 гонка в Формуле 1. Мы благодарим его за 39 лет выдающейся работы и желаем ему всего самого лучшего в будущем», - сказано в заявлении команды.