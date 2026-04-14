Автомобили подорожают: чего ожидать россиянам от цен этим летом

В период с июня по август текущего года на российском рынке автомобилей ожидается постепенное повышение цен. Как сообщил директор по маркетингу автомобильной группы «Авилон» Юрий Блинов, стоимость машин может увеличиться на 3-8% в зависимости от сегмента.

Юрий Блинов отметил, что по базовому сценарию массовый сегмент вырастет в цене на 3-5%. Кроме того, по некоторым моделям, особенно поставляемым через параллельный импорт и относящимся к более дорогим категориям, возможен рост цен до 8%. По данным экспертов, с начала года автомобили уже подорожали на 2-3%. Несмотря на незначительное снижение ключевой ставки до 15%, она остается довольно высокой, а дилерские программы со скидками постепенно сокращаются.

По мнению представителя дилерского сообщества, существенного скачка или «ценового шока» летом не ожидается. Тем не менее, он советует не откладывать покупку автомобиля тем, кто уже определился с приобретением, так как, по его словам, «сегодня» купить машину будет выгоднее, чем «завтра».

Эксперт также прогнозирует, что реальная сумма сделок на авторынке вырастет примерно на 2-4%. По его словам, частично сгладить влияние подорожания смогут продолжающиеся дилерские акции, запуск новых программ и вероятное дальнейшее снижение ключевой ставки.

Стоит отметить, что совсем недавно российский бренд Tenet откорректировал стоимость некоторых комплектаций своего наиболее доступного кроссовера — модели T4. Три версии 2025 года выпуска и две версии 2026 года выпуска подорожали на 50 тыс. рублей, что составляет рост на 2,1-2,5%.

Автор: Иван Бахарев