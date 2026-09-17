В 2027 году завод «Белджи» планирует выпустить 200 тысяч автомобилей

Белорусское предприятие СЗАО «Белджи» рассчитывает в 2027 году довести выпуск автомобилей до 200 тысяч единиц. Это на 67% превышает запланированный показатель нынешнего года, сообщает издание «Прайм Пресс» со ссылкой на главного инженера предприятия Владимира Шавеля.

Как отметил Владимир Шавель, текущие производственные мощности автозавода позволяют выпускать до 120 тысяч машин в год. Дальнейший рост объемов будет зависеть от логистики, эффективности работы дилерских центров и спроса на автомобили в РФ.

В 2025 году СЗАО «Белджи» произвело 90 тысяч машин. В этом году предприятие намерено выпустить 120 тысяч автомобилей. За 8 месяцев с конвейера уже сошло 73 тысячи машин, причем более половины из них были поставлены в Россию.

Параллельно с увеличением производства завод планирует довести уровень локализации до 80%. В 2026 - 2027 годах здесь построят цех штамповки и расширят цех сварки. По словам главного инженера, на новом участке будут выпускаться боковины, крышка багажника, капот, крылья и крыша.

Повышение локализации позволит сократить зависимость от логистических цепочек и валютных колебаний, а также укрепить позиции предприятия на евразийском рынке.