Защитные керамические составы

Характеристика материалов и его состав

Такая защита авто от ржавчины, как керамическое покрытие имеет массу положительных качеств. Это обусловлено составом керамики - источник. Такая смесь для покрытия, как керамика, создается на основе базового состава, в который входят наноэлементы. Но химиками предлагается и другие варианты, например, керамика с добавлением оксида титана. Другой составляющий, который отвечает за твердость и прочность покрытия – это минеральный диоксид кремния. Данный компонент составляет около 30 % всей смеси.

Отличительные характеристики такого покрытия авто, как керамика:

Придает восхитительный блеск автомобилю, при желании можно добиться создания зеркального отражения;

Не позволяет грязи прилипать к кузову;

Отталкивает влагу;

Предотвращает появление сколов и трещин;

Обеспечивает эффективную защиту от солнца, отражая ультрафиолетовые лучи, за счет чего, покрасочный материал не выцветает и не выгорает.

Керамика имеет высокие механические свойства. Кроме этого, представленная защита кузова авто от коррозии обладает отталкивающими функциями. То есть, с помощью такого покрытия автомобиль не будет быстро загрязняться. Это свойство достигается за счет входящих в состав керамики ПАВов.

Состав керамических защитных покрытий

Диоксид кремния. Считается доступным и эффективным, способен обеспечить гидрофобные показатели на высшем уровне;

Карбид кремния. Выступает в роли твердого вещества, представленный как синтетический алмаз, применяется в различных сферах промышленности;

Диоксид титана. Также отвечает за твердость покрытия и прочность. Обеспечивает сильную защиту автомобиля от ультрафиолета. (Купить защитные составы можно тут)

Конечно же, основное качество керамического покрытия – защитное. Покрывая свой автомобиль таким материалом, вы обеспечиваете машине защиту от царапин и сколов.

Мы рекомендуем использовать такие покрытия потому, что оно:

Обеспечивает защиту от внешних воздействий;

Не поддается разрушению;

Долгий срок службы (от 2 лет и выше);

Защищает от химических воздействий;

Придает эстетичный внешний вид автомобилю;

Использование на старых авто

Многие задаются вопросом о возможности нанесения керамики на старые машины, которые имеют большой срок эксплуатации. Оказывается это делать можно! Если у автомобиля нет деформаций и всякого рода повреждений, то защита от ржавчины керамикой приемлема. Но, если авто имеет сколы и царапины, покрывать его не следует. Для начала нужно устранить повреждения, либо нанести керамику частично. То есть на те детали кузова, которые не имеют сколов и царапин.

​​​​​​​Автомобиль перед покрытием керамикой, моется, чиститься абразивной глиной, полируется, обезжиривается и только потом наносится керамический состав.

Срок службы защитных покрытий

Как и в любом рабочем процессе, покрытие керамикой будет долговечным, если работы будут проводиться качественно, а материал будет иметь самые лучшие показатели. В большинстве случаев, на керамику дают гарантию продолжительность в 1-2 года. Этот срок вполне реален. Важный момент! Не используйте китайскую керамику, так как она очень недолговечна и не качественна. Уже чрез 3 месяца от покрытия не останется и следа.

НЮАНСЫ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ

Чтобы защита кузова автомобиля от коррозии керамикой была осуществлена правильно, прослужила вам долгое время, следует соблюдать некоторые правила:

После того, как автомобиль был обработан, нельзя в течении трех недель мыть машину ни автоматически, ни вручную.

Если придерживаться данного правила, покрытие обеспечит вам качественную защиту, придаст блеск и красоту автомобилю.

Керамическая защита от ржавчины кузова автомобиля имеет множество плюсов, поэтому является надежностью и качеством - подробнее тут!