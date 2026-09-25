УАЗ модернизировал обработку кузовов для защиты от ржавчины: стали известны подробности

Ульяновский автозавод продолжает совершенствовать защиту кузовов автомобилей и автоматизировать производственные процессы. О работе сборочных участков, сварочных и окрасочных цехов в интервью «Российской газете» рассказал гендиректор УАЗа Ильнур Сахабиев.

«Как вы знаете, УАЗы часто эксплуатируются там, где быстрее проявляются слабые места в автомобиле. Это бездорожье, условия повышенной нагрузки. Поэтому о проблемах качества мы, конечно, знаем. <...> Сейчас активно работаем над технологиями защиты кузова», — сказал Ильнур Сахабиев.

Среди последних изменений — нанесение мастики на днище автомобилей и запуск нового роботизированного комплекса. Кроме того, на предприятии усилили подготовку «черного» кузова перед грунтованием и увеличили соответствующую рабочую зону.

По словам главы УАЗа, эти меры улучшили подготовку кузовов к катафорезу. После прохождения этой технологической процедуры на поверхность наносят защитные эмали и краски.

Еще одним направлением остается развитие производственной организации. На сборочных участках и в сварочных цехах продолжается автоматизация процессов. Параллельно предприятие работает над повышением эргономики рабочих мест.

Ильнур Сахабиев также высказался о качестве окраски автомобилей. Он отметил, что ситуацию на УАЗе нельзя назвать исключительной для автомобильной отрасли: проблем с окраской, по его словам, «не больше и не меньше», чем у других производителей.

«Что касается окраски, то проблем с качеством не больше и не меньше, чем у любой другой модели на рынке», — подчеркнул Ильнур Сахабиев.

Напомним, с лета на индустриальной площадке УАЗ при выпуске пикапов марки Sollers применяются оцинкованные кузовные детали из отечественного металла. Металлопрокат для нового прессового производства в Ульяновске поставляет Магнитогорский металлургический комбинат (ММК).

Ранее на площадке группы «Соллерс» в Ульяновске заработала новая камера для нанесения защитного покрытия из поликарбамида на грузовые отсеки пикапов Sollers ST6 (СТ6) и Sollers ST8 (СТ8). В дальнейшем такое покрытие планируют использовать и на УАЗ «Пикап».