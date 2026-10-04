Запасное колесо уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от него и чем его заменяют

На протяжении многих десятилетий при спущенном колесе водители действовали по привычной схеме: открывали багажник, доставали запасное колесо, домкрат и баллонный ключ, а затем приступали к замене.

Однако в последнее время такой сценарий встречается все реже.

Фото: Carsweek.ru

Современные автомобили во многих случаях не оснащаются привычной запаской. Вместо нее производители предлагают ремкомплект с насосом и герметиком, шины RunFlat, устанавливаемые на заводе, или возможность бесплатно вызвать службу дорожной помощи.

Причина исчезновения запасного колеса связана со стремлением инженеров, работающих под влиянием маркетологов, найти оптимальный баланс между основными характеристиками автомобиля. В их числе — масса, топливная экономичность, объем багажника, экологические нормы, себестоимость производства и итоговая цена.

Вес — связующее звено

Полноразмерное колесо на диске и более компактная докатка имеют заметный вес. Кроме того, в автомобиле необходимо разместить домкрат, ключи и другой инструмент.

Все эти элементы напрямую влияют на один из наиболее актуальных параметров последних лет — топливную экономичность. Для электромобилей речь идет о расходе электричества.

Если продолжить логическую цепочку, снижение массы и расхода топлива позволяет использовать более простые, легкие и дешевые решения при проектировании двигателя. Это особенно важно для соответствия все более строгим топливным стандартам, прежде всего в Европе.

Одновременно улучшаются динамические и ходовые характеристики автомобиля. Из-за уменьшения нагрузки повышается надежность подвески, а в багажнике появляется дополнительное пространство для вещей, необходимых водителю.

В электромобилях освободившееся место можно использовать для установки тяговой батареи увеличенной емкости, что позволит повысить запас хода.

Бренды предлагают альтернативы

В итоге автопроизводителям оказалось выгоднее оснащать автомобили с завода более дорогими шинами RunFlat. Они позволяют продолжать движение на определенное расстояние даже после серьезного прокола — этого достаточно, чтобы добраться до станции технического обслуживания и устранить неисправность.

Фото: Carsweek.ru

Еще один вариант — небольшой компрессор и жидкий герметик, предназначенный для временного устранения мелких проколов. Сначала повреждение заклеивают, затем шину подкачивают и направляются на СТО.

Также производители могут предоставлять возможность бесплатно вызвать службу помощи на дороге. В большинстве случаев такая услуга действует только в течение гарантийного периода и доступна в определенных странах, чаще всего там, где был приобретен автомобиль.

Таким образом, в экстренной ситуации водитель пока не остается полностью без помощи.

Системы контроля давления в шинах дополнительно позволяют вовремя обнаружить даже небольшую утечку и принять меры до того, как колесо полностью спустит и получит необратимые повреждения.

При этом следует помнить: ни шина RunFlat, ни герметик не справятся с повреждением боковины, крупными порезами или серьезным разрушением шины.

Нужно обучаться новому

Водители, привыкшие чувствовать себя полностью защищенными на дороге, закономерно недовольны массовым изменением комплектации автомобилей.

Однако при сравнении преимуществ на одной чаше весов оказывается запасное колесо, а на другой — снижение массы, повышение топливной эффективности и динамических характеристик, увеличение объема багажника, улучшенная электрификация в случае электромобилей, а также уменьшение себестоимости и итоговой цены для покупателя.

Не следует забывать и об альтернативах, которые предлагают производители для экстренных ситуаций. С учетом доступных сегодня возможностей решение выглядит не настолько плохим.

Главное — понимать, как правильно пользоваться такими вариантами.

Владельцам автомобилей с шинами RunFlat необходимо знать, какое расстояние и с какой скоростью на них можно безопасно преодолеть.

Если в нише для запасного колеса находится ремкомплект с герметиком, важно не только уметь его использовать, но и контролировать срок годности состава.

Фото: Carsweek.ru

Тем, кто отправляется в длительную поездку и рассчитывает на службу помощи, стоит учитывать: при значительном удалении от крупных городов специалисты могут добираться долго. Кроме того, сервисное обслуживание может быть доступно только на определенной территории.

Решение проблемы существует всегда — необходимо лишь вовремя его заметить и правильно использовать.

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Фото: Motor1, koleso, drive2