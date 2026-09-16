Зандфорт, Имола и Барселона станут запасными трассами в 2027 году

Всё больше подробностей появляется о следующем сезоне Формулы 1. Официальный календарь, как ожидается, утвердят на этой неделе. Тем временем стали известны трассы, готовые принять Гран При в 2027-м, если, как и в этом году, этапы на Ближнем Востоке придётся отменить.

Формула 1 определила три резервные трассы — все они расположены в Европе. Основным вариантом стал автодром в Зандфорте, где в 2026-м прошёл последний по действующему контракту Гран При Нидерландов.

Ещё одной запасной трассой выбрана Имола. Считается, что в декабре этого года она заменит Гран При Абу-Даби.

Третьим резервным вариантом стала Барселона. Изначально планировалось, что трасса Каталунья вернётся в календарь Формулы 1 в 2028-м на принципе ротации. Однако при необходимости она сможет принять Гран При уже в следующем сезоне.