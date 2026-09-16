Главная Новости Зандфорт, Имола и Барселона станут запасными трассами в 2027 году
Новости

Зандфорт, Имола и Барселона станут запасными трассами в 2027 году

Формула 1 выбрала три запасные трассы на случай отмены этапов на Ближнем Востоке в 2027 году: Зандфорт, Имола и Барселона готовы принять Гран-при.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.09.2026, 11:52·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Всё больше подробностей появляется о следующем сезоне Формулы 1. Официальный календарь, как ожидается, утвердят на этой неделе. Тем временем стали известны трассы, готовые принять Гран При в 2027-м, если, как и в этом году, этапы на Ближнем Востоке придётся отменить.

Формула 1 определила три резервные трассы — все они расположены в Европе. Основным вариантом стал автодром в Зандфорте, где в 2026-м прошёл последний по действующему контракту Гран При Нидерландов.

Ещё одной запасной трассой выбрана Имола. Считается, что в декабре этого года она заменит Гран При Абу-Даби.

Третьим резервным вариантом стала Барселона. Изначально планировалось, что трасса Каталунья вернётся в календарь Формулы 1 в 2028-м на принципе ротации. Однако при необходимости она сможет принять Гран При уже в следующем сезоне.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
СтатьиНовости

ESTEO MX: дебют премиального среднеразмерного внедорожника

Редакция·19.05.2026
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация