Замена водительских прав не избавит от старых штрафов: как МВД выявляет должников на дорогах

Замена водительского удостоверения не отменяет административную ответственность за нарушения ПДД, совершенные до оформления нового документа. Это правило распространяется и на граждан, которых уже привлекли к ответственности, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе столичного главка МВД России.

Получение новых прав также не означает списания неоплаченных штрафов. Юрист, подполковник внутренней службы в отставке Елена Браун пояснила, что к ответственности привлекают водителя, а не владельца определенного удостоверения.

Назначенные штрафы связаны с личностью нарушителя. Для его идентификации используют фамилию, имя и отчество, дату рождения и СНИЛС, уточнила юрист.

Ранее сообщалось, что лишить автомобилиста водительских прав может только суд. Чтобы направить материалы дела в суд, необходимо установить, кто именно находился за рулем и нарушил ПДД.

МВД также разъяснило последствия управления автомобилем с просроченными правами. Само по себе истечение срока действия удостоверения нарушением не считается и не влечет наказания, если водитель не садится за руль до его продления.

До этого МВД объяснило, как вернуть водительские права после лишения. По завершении срока наказания водителю необходимо подтвердить знание ПДД и оплатить назначенные штрафы. В отдельных случаях также потребуется пройти медкомиссию.