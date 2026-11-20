В этот уик-энд Зак Браун отмечает 10 лет работы на посту исполнительного директора McLaren Racing. Пресс-конференция FIA в Лас-Вегасе началась с вопроса об этом юбилее.

Вопрос: На этой неделе вы отмечаете 10 лет работы в McLaren. Когда вы пришли в команду в 2016-м, она находилась в весьма трудном положении. Как вы оцениваете изменения, произошедшие с тех пор?

Зак Браун: В конечном итоге все изменения стали заслугой каждого, кто работает в McLaren. Все они отлично справляются со своими обязанностями. Когда в конце 2016-го я пришёл в команду, атмосфера была довольно унылой. Однако нам удалось замечательным образом переломить негативные тенденции. С тех пор мы выиграли несколько чемпионатов, одержали больше двадцати побед и получили немало удовольствия. Думаю, это тоже очень важно.

Здорово, что мы регулярно сражаемся в первых рядах. Но, как выяснилось сейчас, удержаться среди лидеров непросто. Впрочем, решать эту задачу очень интересно.

Вопрос: За минувшие десять лет вам пришлось принять немало важных решений. Какое из них вы считаете лучшим?

Зак Браун: Полагаю, таким решением стало создание группы специалистов, вместе с которыми я руковожу нашей командой. В том числе Андреа Стелла прекрасно справляется со своей работой. Все эти люди отлично взаимодействуют, объединяют усилия, поддерживают друг друга и возглавляют свои подразделения.

Вопрос: McLaren борется за 3-е место в Кубке конструкторов, но сейчас отстаёт от Red Bull на 17 очков. Насколько важно для вас подняться на 3-ю строчку командного зачёта?

Зак Браун: Это очень важно по многим причинам. Причём значение этого результата выходит далеко за пределы моих личных интересов: он важен для наших партнёров, акционеров, болельщиков McLaren и всей команды. В некоторых гонках мы выступали очень уверенно, одержали три победы и завоевали четыре поула, но всё ещё занимаем 4-е место в чемпионате.

Думаю, мы упустили определённые возможности. В ряде случаев это произошло по нашей собственной вине, а иногда причиной стали обстоятельства, на которые мы не могли повлиять. Поэтому нам необходимо продолжать работать с полной отдачей и становиться ещё лучше. Впереди остаются три гонки. В двух предыдущих сезонах Гран При Абу-Даби складывались для нас довольно успешно, поэтому я ожидаю, что и в 2026 году на этом этапе мы сможем побороться за 3-е место в Кубке конструкторов.

Вопрос: Как вы в целом оцениваете этот сезон?

Зак Браун: Некоторые гонки мы провели великолепно, а в тех случаях, когда побеждали, делали это с доминирующим преимуществом. Но были и этапы, на которых мы даже не смогли стартовать. Сезон получился неоднозначным, с успехами и неудачами, а в этом году команда проходила проверку на прочность. Думаю, мы очень неплохо справлялись с трудностями. Особенно великолепно провели гонку в Бразилии. Мы принимали правильные решения как на трассе, так и за её пределами, а подготовленные технические новинки работали эффективно.

Теперь мы хотим понять, сможем ли уверенно провести оставшиеся гонки и появятся ли у нас новые поводы отметить успех на подиуме. Будем надеяться, что на этот раз бутылки шампанского останутся целыми.

Вопрос: На этой неделе состоялось совещание, посвящённое будущим силовым установкам. В частности, обсуждался переход на двигатели V8. До каких договорённостей удалось дойти?

Зак Браун: В принципе, согласие было достигнуто. Думаю, все очень рады такому развитию событий, и теперь важно согласовать детали. Кроме того, FIA объявила о появлении профессиональных стюардов. Федерация работает очень активно и быстро, выполняя обещания. Полагаю, наш спорт ещё никогда не был в такой хорошей форме.

Уровень соперничества очень высок. Я уверен в будущем Формулы 1, и меня также радует предстоящий переход на новые двигатели. Однако для дальнейшего развития чемпионата ещё предстоит сделать многое.

Вопрос: Если говорить о возможном возвращении к двигателям V8 в 2030 году, интересна ли McLaren идея создания собственного моторостроительного подразделения по примеру Red Bull Powertrains?

Зак Браун: В прошлом мы изучали этот вопрос, но нас устраивает сотрудничество с Mercedes. Думаю, мы доказали, что способны выигрывать чемпионаты с их двигателями, поэтому не намерены ничего менять в этом отношении.

Вопрос: Но вы довольны версиями двигателей, которые получаете от Mercedes, и темпами их модернизации? Не приходится ли вам ждать, пока в Mercedes сначала доведут до ума собственные силовые установки, а уже потом займутся решением ваших вопросов?

Зак Браун: Согласен, сезон непростой, но сложности с новыми силовыми установками возникли у всех. Мы уже довольно давно сотрудничаем с Mercedes, и это прекрасные партнёры. Определённые трудности на трассах возникали и у нас, и у них. Однако то же самое может сказать любая другая команда.

У нас отличные рабочие отношения с Mercedes, и мы уверены, что получаем двигатели именно в той спецификации, которую предусматривает регламент. Как вы знаете, мы выигрываем гонки, в том числе победили на предыдущем этапе в Бразилии, поэтому полностью довольны сотрудничеством.