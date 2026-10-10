«Предвижу, что впереди захватывающая гонка!» — Зак Браун

Перед стартом спринта в Сингапуре, перенесённого из-за начавшегося ливня, Зак Браун сохранял позитивный настрой. Возможно, причина в том, что сложные погодные условия способны повысить шансы его гонщиков на успешное выступление: короткую субботнюю гонку они должны начать с 4-й и 5-й позиций.

Исполнительный директор McLaren Racing в эфире телеканала Sky Sports с улыбкой ответил на вопрос о сложившейся ситуации: «Думаю, что идёт дождь! Я вполне уверен, что старт будет на промежуточных шинах. Но сначала надо дождаться, когда прекратится сильный ливень.

Понятно, что старт отложен, и мы должны всё проверить и убедиться, что все наши компьютеры правильно запрограммированы. Но предвижу, что впереди захватывающая гонка!»