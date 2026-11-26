Британский автомобильный журнал Top Gear по традиции подвёл итоги уходящего 2026-го. Награды были вручены в 17-ти номинациях, а исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун получил приз в категории Lifetime Achivement.

Таким образом, были отмечены совокупные достижения Брауна за долгие годы работы в автоспорте. Он всю жизнь занимается бизнесом, связанным с гонками, и при этом регулярно выходит на старт за рулём исторических автомобилей из своей личной коллекции.

На сайте Top Gear это событие прокомментировали так:

«Зак Браун мог бы занять бывший офис Рона Денниса, который он называет "высокой сверкающей башней", однако предпочитает быть ближе к команде. Поэтому его кабинет меньше размерами и до потолка забит трофеями, завоёванными его командой Формулы 1, но это также отражает его отношение к жизни, посвящённой автоспорту».

Браун выразил искреннюю благодарность за престижную награду: «Вчера вечером я получил Lifetime Achievement Award – для меня это большая честь, и я благодарен Top Gear за прекрасный вечер.

Спасибо всем в McLaren и всем, кто поддерживал меня все эти годы – это была классная гонка, доложу я вам!..»

Кроме того, «автомобилем года» назвали спорткар McLaren W1. Комментарий к этому выбору оказался по-своему любопытным: «Автомобиль 2027 года стоит 2 миллиона фунтов стерлингов. По поводу обвинений в том, что машины такого рода вообще не отражают ситуацию на рынке, скажем так: в прошлом году победителем была BMW iX3, а за год до этого – Renault 5… Так что мы не всегда выбираем такие машины, но когда выбираем, значит, на это есть причина».

В номинации «Звук года» победил гиперкар Aston Martin Valkryie LM. В комментарии к награде прозвучала забавная фраза: «Извини, Формула 1, но ты звучишь далеко не так здорово».