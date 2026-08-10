Зак Браун взошёл на подиум в Калифорнии

В калифорнийском Монтерее продолжается ежегодный автомобильный фестиваль, ставший традиционной площадкой для демонстрации исторических автомобилей на трассе Лагуна-Сека.

Одним из ключевых событий фестиваля стали соревнования исторических спорткаров, где исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун показал впечатляющий результат в квалификации. За рулём спортпрототипа McLaren M8D, выпущенного более пятидесяти лет назад, Браун смог завоевать поул-позицию в гонке, посвящённой памяти Брюса Макларена.

Впоследствии на трассе события развивались драматично. По словам самого Брауна, он получал удовольствие, лидируя в первой гонке за рулём M8D, однако технические неполадки с тормозами в первом повороте не позволили ему удержать позицию до конца заезда.

Тем не менее, в другой гонке Брауну удалось занять третье место, управляя легендарным Jaguar XJR-8. Сам он отметил, что этот результат стал для него приятным достижением.

Напомним, спортпрототип Jaguar XJR-8, оснащённый 7-литровым двигателем V12, был специально создан в 1987 году для участия в гонках на выносливость в классе Group C. В том сезоне заводская команда Jaguar добилась успеха, выиграв World Sports Prototype Championship в обоих зачётах.

Чемпионат, известный как World Sports Prototype Championship, проводился до 1992 года. Сегодня его преемником стал чемпионат мира по гонкам на выносливость — WEC.