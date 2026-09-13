Зак Браун: Ландо всё ещё может побороться за чемпионский титул

В начале лета подобный сценарий казался невозможным. Однако прогресс машины и высокая скорость Ландо Норриса придали McLaren уверенности. После субботнего поула босс McLaren Racing Зак Браун допустил, что команда может побороться за титул.

Зак Браун: «Думаю, это вполне возможно. Я могу говорить только от имени McLaren, но пока остаются хотя бы математические шансы, это возможно.

Конечно, нужно быть реалистами, но произойти может всё, что угодно. C учётом проблем с надёжностью новые силовые установки немного менее предсказуемы, чем прошлые. Всё, что мы можем – бороться за победы каждый уик-энд и посмотреть, сможем ли мы сократить отставание.

Кими сражается за титул, Ландо сражается за титул. Чтобы добиться цели, им нужно побеждать. Думаю, они будут действовать по-разному. Ландо будет агрессивен, посмотрим, как сложится гонка.

Пока, на мой взгляд, всё проходит на удивление спокойно, учитывая близость стен. Обгонять сложно, поэтому нужно просто хорошо стартовать, а дальше – посмотрим, как сложится стратегия. Я очень доволен прогрессом команды по ходу уик-энда. В пятницу мы подумать не могли о поуле. Я горжусь нашими парнями!»