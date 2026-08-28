Зак Браун заявил: «Хотим стать самой популярной командой в мире!»

Зак Браун стал гостем видеоподкаста Speed американского телеканала FOX. В разговоре с известным британским комментатором Уиллом Бакстоном он обсудил разные темы, связанные с деятельностью McLaren Racing, которая сегодня представлена сразу в трёх важных направлениях: Формуле 1, IndyCar и WEC.

Беседа началась с шутливого замечания исполнительного директора McLaren Racing: «Реальность состоит в том, что все три мои гоночные команды прекрасно справляются без меня, когда в дни гоночного уик-энда я не присутствую на трассе – только вы никому не говорите!»

Похоже, слова Брауна подтверждаются результатами. В Зандфорте его не было на трассе, однако Ландо Норрис выиграл квалификацию, а затем одержал победу и в Гран При Нидерландов.

Исполнительный директор McLaren Racing сравнил Феликса Розенквиста с действующим чемпионом мира. В мае шведский гонщик выиграл знаменитую гонку Indy 500 за рулём машины Meyer Shank Racing, а в 2027 году вернётся в Arrow McLaren.

«Для нас важно, чтобы команда в каждый уик-энд реально претендовала на победу, – сказал Браун. – А Феликса отличает стабильность, уверенность в своих силах и опыт – те же самые качества, что мы видим в Ландо, который теперь, став чемпионом мира, очень сильно изменился. Меня впечатлило, как Феликс провёл Indy 500 – гонщиков, которые способны проехать всю дистанцию, не снимая ногу с газа, не так много. Но он одинаково хорошо справляется с любыми трассами».

Отвечая на вопрос о взаимодействии между командами McLaren, выступающими в разных гоночных сериях, Зак Браун отметил: «Есть множество причин, по которым мы выступаем в трёх чемпионатах. Мы хотим выиграть "Тройную корону", т.е. победить в Indy 500, "24 часах Ле-Мана" и Гран При Монако.

В своё время мы смогли это сделать, но в разные эпохи, и этого добились команды трёх разных типов. Но теперь мы хотим это повторить в эру McLaren Racing, которую мы называем «эра в цветах папайи». В Монако мы уже побеждали, в Indy 500 были очень близки к победе – и, конечно, очень надеемся, что сможем выиграть гонку в Ле-Мане.

В 1995-м, в год нашего дебюта в этом марафоне, нам это удалось – разумеется, я не собираюсь делать подобные прогнозы на 2027-й, но перед командой стоит именно такая цель. Мы хотим стать самой популярной гоночной командой в мире, которая привлекает максимальное внимание болельщиков – поэтому выступаем в трёх чемпионатах, и это здорово!

А также хотим стать самой коммерчески привлекательной гоночной командой в мире. Но кроме того, мы предоставляем нашим специалистам возможности для профессионального роста. Обмен технологиями между тремя командами очень ограничен, поскольку это три разных чемпионата с разными регламентами, но в команде, которая выступает в IndyCar есть люди, перешедшие из команды Формулы 1 – и наоборот. В этом плане налажен постоянный обмен информацией.

В частности, Пато О’Вард, гонщик Arrow McLaren, был резервным гонщиком команды Ф1 и участвовал в тренировках. По словам Брауна, обмен касается не только гонщиков и специалистов, но также некоторых коммерческих партнёров и болельщиков.

«Итак, повторюсь: мы хотим выиграть "Тройную корону" в цветах папайи, и если получится сделать это в один и тот же год, будет безумно круто! Тем более что задача ставится не только победить в этих трёх гонках, но выиграть все три чемпионата – WEC, IndyCar и Ф1. А когда это будет сделано, я хочу, чтобы мы это сделали снова!»