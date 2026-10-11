Зак Браун: четыре команды демонстрируют примерно одинаковую скорость

Накануне старта Гран При Сингапура исполнительный директор McLaren Racing рассказал о ситуации в команде и поделился ожиданиями от предстоящей гонки. В начале разговора Зак Браун прокомментировал инцидент между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри, который произошёл на предпоследнем круге субботнего спринта.

Зак Браун: «Разумеется, у нас был разговор с обоими гонщиками, и они получили однозначный приказ – больше не допускать подобных инцидентов. Понятно, что мы расстроены, ведь этого происшествия вполне можно было избежать.

Оно случилось, когда команда испытывает очень сильный прессинг, поскольку старается догнать Ferrari в Кубке конструкторов, а нас уже догоняет Red Bull Racing. Но мы сделаем выводы, извлечём определённые уроки – вероятно, команде стоит скорректировать какие-то свои подходы.

Если говорить о предстоящей гонке, то Ferrari очень быстры, но мы всё-таки сможем удержаться позади них. И вообще, по-моему, на какой бы позиции мы ни оказались, нам по силам её удержать. Поэтому основная задача – хорошо стартовать, ведь три-четыре команды примерно равны по скорости, и машины способны примерно на одинаковый темп, хотя Макс Ферстаппен, похоже, на шаг впереди всех. Так что посмотрим, как будут развиваться события».