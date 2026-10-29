Заезды Переса в Мехико посетили свыше 100 тысяч человек

Более 100 тысяч человек пришли на Пасео-де-ла-Реформа, главный проспект мексиканской столицы, чтобы посмотреть показательные выступления Серхио Переса в Мехико, сообщили городские власти.

Заезды состоялись накануне Гран При Мехико, который станет 300-й гонкой Серхио в Формуле 1. При этом его гоночная карьера продолжится: вчера команда Cadillac объявила о продлении контракта с Пересом ещё на три года.

Попасть на предстоящий Гран При смогут далеко не все желающие. Билеты на гонку Формулы 1 стоят недёшево, тогда как на вчерашнем шоу местные болельщики смогли бесплатно увидеть своего кумира за рулём гоночной машины и услышать рёв её двигателя.

Отдельного внимания заслуживает автомобиль, на котором выступал Перес. Команда Cadillac, представляющая его в чемпионате мира, дебютировала только в этом году, поэтому у неё нет техники предыдущих лет выпуска для показательных заездов. Использовать с этой целью актуальные машины запрещено регламентом.

Выход нашли: Серхио дымил резиной в центре Мехико на одной из машин, созданных на базе шасси Формулы 2 специально для знаменитого фильма F1 The Movie с Брэдом Питтом в главной роли. На этот раз автомобиль выкрасили в цвета Cadillac, и для непосвящённых внешне он почти не отличался от «настоящей» гоночной машины.

Фото: F1news.ru

Зрители также обратили внимание на новый гоночный комбинезон Переса, оформленный в цветах мексиканского флага. О его новом шлеме мы уже рассказывали.

Как пишет газета Excelsior, Серхио провёл три заезда. Во время второго машина неожиданно заглохла, однако гонщик не растерялся и использовал ситуацию, чтобы выбраться из кокпита и поприветствовать восторженную публику. Завершилось шоу поездкой по трассе на винтажном кабриолете Cadillac Series 62, который выпускался в 40-х годах прошлого века.

«Такие моменты невозможно повторить, с ними так много всего связано, и мне ещё сильнее хочется в полной мере всем этим насладиться. Всё это невероятно мотивирует меня продолжать карьеру!» – так Серхио поблагодарил соотечественников за столь горячую поддержку.

На шоу также присутствовали руководители Cadillac F1 Дэн Таурисс и Марцин Будковски. Кроме того, среди гостей заметили Валттери Боттас, напарника мексиканского гонщика.