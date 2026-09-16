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Почему водителям советуют срочно долить АИ-100, если автомобиль по ошибке заправили 92-м бензином

Эксперт рассказал, как снизить риски после вынужденной заправки бензином АИ-92: долить АИ-95 или АИ-100, ехать плавно и следить за детонацией при движении.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
16.09.2026, 07:52·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Вынужденную заправку бензином АИ-92, не рекомендованным для конкретного автомобиля, можно частично компенсировать добавлением топлива с более высоким октановым числом. Об этом «Газете.Ru» рассказал технический эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Если руководство по эксплуатации машины категорически запрещает использование 92-го бензина, при первой возможности следует долить в бак АИ-95 или АИ-100. Как отметил эксперт, сделать это необходимо независимо от цен на АЗС.

«„Сотый“ — это совсем хорошо. Он вам из 92-го сделает что-то типа 96-го, зависит от пропорции», — подчеркнул Михаил Колодочкин.

После заправки 92-м бензином Колодочкин советует отказаться от резких ускорений и сильного нажатия на педаль газа, если двигатель не рассчитан на работу с таким топливом. Водителю рекомендуется двигаться плавно и внимательно следить за звуками, которые издает мотор.

Отдельное внимание специалист призвал уделить возможной детонации — ее можно распознать по характерному металлическому звону. При появлении посторонних шумов в работе двигателя необходимо как можно скорее обратиться в автосервис для диагностики.

Ранее аналитики «СберЛизинга» рассказали о наиболее распространенных заблуждениях, связанных с эксплуатацией автомобилей и выбором бензина. По их словам, повышение октанового числа не делает топливо более калорийным, а способствует его стабильному сгоранию.

До этого российский бренд Esteo усилил требования к топливу для гибридного внедорожника V27. Заправлять эту модель бензином с более низким октановым числом разрешается только в крайнем случае — чтобы доехать до ближайшей АЗС с подходящим топливом.

Автор: Иван Бахарев

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