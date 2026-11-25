Российские водители получили возможность предъявлять инспекторам Госавтоинспекции водительские права и СТС через мессенджер Max. Для этого необходимо открыть Цифровой ID и показать QR-код, после сканирования которого сотрудник увидит подтверждённые сведения. Об этом сообщило Минцифры в своем канале в «Максе».

В министерстве подчеркнули, что электронные документы имеют такую же силу, как и бумажные. При этом использовать цифровой способ предъявления можно по желанию.

Документы для Цифрового ID загружаются из личного кабинета на «Госуслугах». Чтобы создать Цифровой ID, необходимы подтвержденная учётная запись на портале, водительские права и СТС, загруженные туда ранее.

Для предъявления документа инспектору нужно выполнить следующие действия:

Открыть мессенджер Max на мобильном устройстве. В нижней части экрана перейти в Цифровой ID. Открыть раздел «Транспорт» и выбрать нужный документ. Нажать «Предъявить» и показать сотруднику Госавтоинспекции экран с QR-кодом. Дождаться, пока инспектор отсканирует код и получит подтверждённые данные.

В Минцифры уточнили, что для проверки QR-кода требуется подключение к интернету. В ведомстве заверили, что данные защищены и доступны только владельцу документов.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рассказал, как поступить водителю, который забыл права дома. По его словам, предъявление водительского удостоверения через мессенджер «Макс» не считается административным правонарушением.