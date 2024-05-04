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Никого не наказали за инцидент в началеуюущезню.TRAILINGущеноай.

В ходе субботнего спринта на Гран При Великобритании произошёл инцидент, в который были вовлечены четыре гонщика: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.05.2024, 22:51
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Фото: F1news.ru

В ходе субботнего спринта на Гран При Великобритании произошёл инцидент, в который были вовлечены четыре гонщика: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. После тщательного изучения произошедшего стюарды приняли решение не применять никаких санкций по данному случаю.

Коллеги не смогли однозначно определить виновного в аварии, поэтому было принято решение не наказывать ни одного из участников происшествия. Это решение позволит гонщикам сосредоточиться на предстоящей гонке без дополнительного напряжения и неудобств.

Источник

Cars.ru

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