Никого не наказали за инцидент в началеуюущезню.TRAILINGущеноай.

В ходе субботнего спринта на Гран При Великобритании произошёл инцидент, в который были вовлечены четыре гонщика: Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл, Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон. После тщательного изучения произошедшего стюарды приняли решение не применять никаких санкций по данному случаю.

Коллеги не смогли однозначно определить виновного в аварии, поэтому было принято решение не наказывать ни одного из участников происшествия. Это решение позволит гонщикам сосредоточиться на предстоящей гонке без дополнительного напряжения и неудобств.