В каких случаях в России могут аннулировать водительское удостоверение

Водительское удостоверение аннулируют, если у его владельца изменились персональные данные или были подтверждены медицинские противопоказания к управлению транспортом. Об этих и других причинах признания документа недействительным сообщили в пресс-центре МВД России.

«Водительское удостоверение (ВУ) считается недействительным и подлежит аннулированию в случаях, если истек срок действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в ВУ персональные данные его владельца», — заявили в пресс-центре МВД.

Документ также могут аннулировать из-за критического износа или повреждения. В МВД пояснили, что это происходит, если дальнейшее использование удостоверения невозможно, поскольку указанные в нем сведения стали нечитаемыми.

К аннулированию прав приводит и нарушение установленного порядка их выдачи. Кроме того, недействительным признается удостоверение, оформленное на основании документов, которые в установленном порядке признаны подложными или поддельными.

По информации МВД, водительские права также аннулируют после поступления заявления об их утрате или хищении, а еще при выдаче нового ВУ. Основанием для признания документа недействительным служит и смерть владельца.

«Если подтверждено наличие у водителя ТС медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению ТС, то также будет принято решение об аннулировании документа», — рассказали в МВД РФ.

Автор: Иван Бахарев