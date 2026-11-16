В каких случаях в России могут аннулировать водительское удостоверение

Водительское удостоверение аннулируют, если у его владельца изменились персональные данные или были подтверждены медицинские противопоказания к управлению транспортом. Об этих и других причинах признания документа недействительным сообщили в пресс-центре МВД России.
«Водительское удостоверение (ВУ) считается недействительным и подлежит аннулированию в случаях, если истек срок действия водительского удостоверения, если изменились содержащиеся в ВУ персональные данные его владельца», — заявили в пресс-центре МВД.
Документ также могут аннулировать из-за критического износа или повреждения. В МВД пояснили, что это происходит, если дальнейшее использование удостоверения невозможно, поскольку указанные в нем сведения стали нечитаемыми.
К аннулированию прав приводит и нарушение установленного порядка их выдачи. Кроме того, недействительным признается удостоверение, оформленное на основании документов, которые в установленном порядке признаны подложными или поддельными.
По информации МВД, водительские права также аннулируют после поступления заявления об их утрате или хищении, а еще при выдаче нового ВУ. Основанием для признания документа недействительным служит и смерть владельца.
«Если подтверждено наличие у водителя ТС медицинских противопоказаний либо ранее не выявлявшихся медицинских ограничений к управлению ТС, то также будет принято решение об аннулировании документа», — рассказали в МВД РФ.
Автор: Иван Бахарев