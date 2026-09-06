Юки Цунода: «Я очень рад результату и возвращению в очки»

Racing Bulls завоевала очки двумя машинами на домашнем Гран При Италии. Арвид Линдблад стал восьмым, а Юки Цунода занял десятое место.

После финиша Цунода мог потерять позицию из-за неправильного расположения машины на стартовом поле во время рестарта. Однако стюарды не стали применять санкции, решив, что автомобиль японского гонщика находился в пределах стартовой позиции. Для Цуноды это первое заработанное очко после возвращения в Формулу 1 в этом сезоне.

Арвид Линдблад (8-й): «Позитивная гонка. Здорово заработать очки на одной из домашних гонок команды – мы с Юки оба финишировали в первой десятке. После рестарта я в основном ехал в одиночестве на шинах Hard и провёл не так много обгонов. Думаю, восьмое место – наш максимум на сегодня. Учитывая темп Alpine в этот уик-энд, мы неплохо минимизировали потери.

Теперь я жду этап в Мадриде на следующей неделе. Я опробовал новую трассу на симуляторе, и она мне показалась трассой для настоящих гонщиков. Думаю, будет весело, но нас также ждут и вызовы, ведь гоночное кольцо очень техничное.

Я очень благодарен команде за проделанную работу. До сих пор наша машина была конкурентоспособной на всех трассах, что придаёт нам уверенности перед предстоящими этапами».

Юки Цунода (10-й): «Сегодня получилась хорошая гонка. Я очень рад результату и возвращению в очки. Огромное спасибо всем в Racing Bulls за то, что помогли мне быстро обрести скорость.

Я немного беспокоился о том, выдержат ли шины Medium до финиша, но они оказались в лучшем состоянии, чем я предполагал. Мне очень нравится изучать новые аспекты машины и продолжать совершенствоваться с каждой возможностью.

Если в будущем у меня появится шанс сесть за руль, я буду готов. Но самое важное, что Айзек Хаджар идёт на поправку, и я желаю ему всего наилучшего».